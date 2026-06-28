China-Eurasia Expo, un viaggio nello Xinjiang tra commercio e cooperazione

Siamo alla nona edizione della China-Eurasia Expo a Urumqi con Alex Butler, direttore generale di Shanghai Spotlight. Per lui è la prima visita nello Xinjiang e l'esposizione ha offerto un primo sguardo sul ruolo crescente della regione come snodo per commercio, imprese e cooperazione internazionale. (XINHUA/ITALPRESS) mec/col3 (Fonte video: Xinhua)