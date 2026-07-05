Home Video News Xinhua Duplantis tra i vincitori del Premio Internazionale Fair Play Menarini
Duplantis tra i vincitori del Premio Internazionale Fair Play Menarini
Il primatista mondiale del salto con l'asta Armand Duplantis e il trio azzurro dell'inseguimento a squadre di pattinaggio di velocità ai Giochi olimpici invernali del 2026 figurano tra i vincitori della 30esima edizione del Premio Internazionale Fair Play Menarini, la cui cerimonia di consegna si è svolta giovedì sera a Firenze. (XINHUA/ITALPRESS) mec/vbo (Fonte video: Xinhua)