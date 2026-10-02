Cina: un momento di orgoglio in occasione della Festa nazionale

In occasione della Festa nazionale cinese, un uomo ha portato la bandiera nazionale della Cina a Gunzhongkou, località panoramica del Ningxia. Mentre la bandiera svettava nel vento del mattino, altri turisti si sono fermati a guardare e ad applaudire. Nessun palco, nessuna cerimonia formale: solo persone riunite in un giorno di festa per celebrare con orgoglio il proprio Paese. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)