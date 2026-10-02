Cina: a Changsha il più grande negozio di snack al mondo

Oltre 35.000 tipi di snack: da dove iniziare? Da Snack Kingdom, il più grande negozio di snack al mondo situato a Changsha, in Cina, i turisti stranieri sono venuti alla ricerca di snack cinesi e si sono trovati di fronte a un grande problema: troppa scelta. Noodles, snack piccanti, biscotti e molto altro: cosa metteresti nel tuo "China Haul"? (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)