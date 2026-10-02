Home Video News Xinhua Cina: un inizio vacanza frenetico nel più grande casello autostradale del Paese
Cina: un inizio vacanza frenetico nel più grande casello autostradale del Paese
Circa 100.000 veicoli in un solo giorno. Il casello autostradale di Wuzhuang, nella provincia orientale cinese dell'Anhui, ha registrato un forte aumento del traffico nel primo giorno della settimana di vacanza per la Festa nazionale cinese. Conosciuto come il più grande casello autostradale della Cina, rappresenta un importante punto di passaggio tra Anhui e Jiangsu. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)