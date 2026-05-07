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Cina, un film racconta la storia del musicista che salvò l’arte uigura del Muqam
Uscito ad aprile nello Xinjiang, in Cina, il film Wan Tongshu racconta la straordinaria storia vera di un musicista che nel 1951 percorse migliaia di chilometri fino allo Xinjiang per preservare l'arte del Muqam, una delle forme artistiche più preziose del popolo uiguro. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr/mca1 (Fonte video: Xinhua)