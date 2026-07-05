Home Video News Xinhua Cina, perché i parchi creativi affascinano i viaggiatori stranieri?
Cina, perché i parchi creativi affascinano i viaggiatori stranieri?
L'M50 Creative Park, una vecchia fabbrica tessile trasformata in polo artistico nella città orientale cinese di Shanghai, è diventato un grande successo tra i viaggiatori internazionali. Nel video ecco i suoi vicoli d'arte con visitatori stranieri e galleristi locali, per scoprire cosa attira folle da tutto il mondo. (XINHUA/ITALPRESS) mec/vbo (Fonte video: Xinhua)