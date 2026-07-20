Home Video News Xinhua Cina: Tour of Magnificent Qinghai fonde velocità e panorami mozzafiato
Cina: Tour of Magnificent Qinghai fonde velocità e panorami mozzafiato
Guardate questo gruppo di ciclisti che si snoda nel paesaggio estivo da sogno del Qinghai, in Cina: prima gareggia accanto a un treno ad alta velocità, poi costeggia il lago Qinghai, dalle acque color zaffiro, e i campi dorati di colza. Si tratta della 25esima edizione della gara ciclistica internazionale su strada "Tour of Magnificent Qinghai". (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)