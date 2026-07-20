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Cina: entra in funzione la maxi draga “Jun Guang” sviluppata a livello nazionale
Immaginate una nave in grado di "aspirare" il fondale marino a 120 metri sotto la superficie dell'oceano. Ecco "Jun Guang", una delle più recenti draghe giganti sviluppate autonomamente dalla Cina e la più grande del suo genere in Asia. Dotata di un sistema di controllo intelligente, può automatizzare le operazioni di dragaggio, rendendo le grandi opere di ingegneria marina più rapide e avanzate. (XINHUA/ITALPRESS) mec/(Fonte video: Xinhua)