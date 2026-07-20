Home Video News Xinhua Cina: il mercato tecnologico di Shenzhen attira acquirenti da tutto il mondo
Cina: il mercato tecnologico di Shenzhen attira acquirenti da tutto il mondo
Con le ultime novità in fatto di fotocamere, smartphone e dispositivi basati sull'intelligenza artificiale, come gli occhiali con traduzione in tempo reale, il quartiere di Huaqiangbei, a Shenzhen, sta attirando visitatori da ogni parte del mondo. Molti arrivano non solo per fare acquisti, ma anche per sperimentare in prima persona le tecnologie più avanzate. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)