Cina: Tongjang, in crescita traffico di treni merci con Europa

(251116) -- HARBIN, Nov. 16, 2025 (Xinhua) -- This aerial drone photo taken on Nov. 16, 2025 shows a China-Europe freight train departing from the transshipment yard of Tongjiang North Railway Station in Tongjiang City, northeast China's Heilongjiang Province. As an important part of the eastern corridor of the China-Europe freight train service, Tongjiang Railway Port has handled a total of 273 China-Europe freight train trips since it was launched in 2022, with over 14 million tonnes of imported and exported goods, according to data from China Railway Harbin Group Co., Ltd. (Photo by Wu Yunan/Xinhua)

HARBIN (CINA) (ITALPRESS/XINHUA) – Questa foto aerea scattata con un drone il 16 novembre 2025 mostra un treno merci Cina-Europa in partenza dal piazzale di trasbordo della Stazione Ferroviaria di Tongjiang Nord, nella città di Tongjiang, nella provincia di Heilongjiang, nel nord-est della Cina.

Come parte importante del corridoio orientale del servizio ferroviario merci Cina-Europa, il porto ferroviario di Tongjiang ha gestito un totale di 273 viaggi dal suo avvio nel 2022, con oltre 14 milioni di tonnellate di merci importate ed esportate, secondo i dati del China Railway Harbin Group Co., Ltd.

