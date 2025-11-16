Cina: Tongjang, in crescita traffico di treni merci con Europa

HARBIN (CINA) (ITALPRESS/XINHUA) – Questa foto aerea scattata con un drone il 16 novembre 2025 mostra un treno merci Cina-Europa in partenza dal piazzale di trasbordo della Stazione Ferroviaria di Tongjiang Nord, nella città di Tongjiang, nella provincia di Heilongjiang, nel nord-est della Cina.
Come parte importante del corridoio orientale del servizio ferroviario merci Cina-Europa, il porto ferroviario di Tongjiang ha gestito un totale di 273 viaggi dal suo avvio nel 2022, con oltre 14 milioni di tonnellate di merci importate ed esportate, secondo i dati del China Railway Harbin Group Co., Ltd.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
