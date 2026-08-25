Cina: Tien Kung Omni vince i 400 metri con la virale “corsa timida”

Tien Kung Omni, un robot umanoide, ha vinto in 45,66 secondi la finale dei 400 metri per piccoli gruppi alla seconda edizione dei Giochi mondiali dei robot umanoidi, ma potrebbe essere la sua insolita "corsa timida" a rimanere impressa. Inclinato in avanti, con entrambe le mani vicino al volto, il robot ha adottato uno stile caratteristico che non era stato programmato dai suoi sviluppatori. È stato invece l'apprendimento per rinforzo in simulazione a portarlo a scoprire autonomamente questa peculiare tecnica di corsa. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)