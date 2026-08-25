Home Video News Xinhua Cina: dopo 27 anni ex docente USA torna a trovare eroina anti-desertificazione
Cina: dopo 27 anni ex docente USA torna a trovare eroina anti-desertificazione
"Essere qui mi fa sentire come se fossi tornato a casa". Oggi l'insegnante statunitense in pensione Ronald Sakolsky è tornato a visitare la casa dell'eroina cinese della lotta alla desertificazione Yin Yuzhen, nella Mongolia Interna, nel nord della Cina, decenni dopo aver sostenuto i suoi sforzi di piantumazione degli alberi nella distesa sabbiosa di Maowusu. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)