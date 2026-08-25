Cina: esperto australiano, innovazione, sicurezza portano NEV su mercato globale

I marchi cinesi sono diventati la principale fonte di nuovi veicoli per l'Australia e il loro vantaggio non risiede soltanto nei prezzi competitivi. Secondo un esperto australiano di tecnologia, la rapidità dell'innovazione, le caratteristiche di alta qualità e gli standard di sicurezza di livello mondiale stanno portando i veicoli a nuova energia cinesi sulla scena globale. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)