Cina: termine solare del “Grano nella spiga” segna intenso periodo agricolo

Il 5 giugno ricorre il "Grano nella spiga" (Mangzhong), il nono dei 24 termini solari cinesi, il giorno in cui gli agricoltori affrontano il periodo agricolo più intenso: grano e orzo sono ormai completamente maturi e devono essere raccolti in fretta, mentre il riso tardivo richiede una semina immediata. (XINHUA/ITALPRESS) mec/fsc/mca3 (Fonte video: Xinhua)