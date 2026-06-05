Cina: la rinascita verde dello Yangtze, il fiume più lungo del Paese

Il fiume Yangtze, il corso d'acqua più lungo della Cina, è la culla della nazione cinese. Tuttavia, la rapida industrializzazione ha lasciato profonde cicatrici sul fiume. Oggi, dopo anni di iniziative di tutela ambientale, il fiume è tornato a splendere di verde. Ecco alcuni dati che mostrano questo straordinario cambiamento. (XINHUA/ITALPRESS) mec/fsc/mca3 (Fonte video: Xinhua)