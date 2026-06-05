Cina: Hebei, attività ricreative aiutano studenti ad alleviare stress del gaokao

Con l'avvicinarsi del gaokao di quest'anno, l'esame nazionale cinese di ammissione all'università, le scuole superiori della città di Hengshui, nella provincia settentrionale cinese dello Hebei, hanno organizzato attività ricreative per aiutare gli studenti a rilassarsi e rafforzare la loro fiducia. Dai giochi interattivi ai momenti di allegria nei campus, gli studenti stanno alleviando la pressione degli esami e si stanno preparando con un atteggiamento positivo. (XINHUA/ITALPRESS) mec/fsc/mca3 (Fonte video: Xinhua)xin