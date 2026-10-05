Cina, tecnologie e patrimonio rivisitato ridefiniscono la Festa nazionale

Cina, tecnologie e patrimonio rivisitato ridefiniscono la Festa nazionale

Dagli spettacoli di droni e dalle attività di robotica alle sfilate con lanterne a forma di pesce, fino alle antiche cittadine sull'acqua. Le tecnologie e il patrimonio culturale stanno creando vivaci esperienze di viaggio in tutta la Cina durante le vacanze per la Festa nazionale. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)