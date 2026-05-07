Home Video News Xinhua Cina, Suzhou fonde tradizione e modernità nella produzione del tè Biluochun
Cina, Suzhou fonde tradizione e modernità nella produzione del tè Biluochun
Un appassionato di tè proveniente dalla Scozia ha visitato Suzhou, nella Cina orientale, patria del celebre tè verde Biluochun. Qui Frank Hossack ha scoperto un aspetto unico della cultura cinese del tè, dove l'antica tradizione artigianale si fonde con la tecnologia moderna per garantire una produzione rispettosa dell'ambiente. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr/mca1 (Fonte video: Xinhua)