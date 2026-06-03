Home Video News Xinhua Cina: summit turismo a Pechino, tecnologie smart stupiscono partecipanti globali
Cina: summit turismo a Pechino, tecnologie smart stupiscono partecipanti globali
Dagli occhiali per la traduzione basati sull'IA ai robot umanoidi, tecnologie smart all'avanguardia vengono presentate ai partecipanti provenienti da tutto il mondo in occasione di un vertice sul turismo a Pechino, mettendo in evidenza come l'innovazione stia potenziando il futuro dei viaggi e delle esperienze dei visitatori. (XINHUA/ITALPRESS) mec/sat/mca3 (Fonte video: Xinhua)