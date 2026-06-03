A Milano un tocco di artigianato cinese

A Milano, ceramiche cinesi, pupazzi di panda e accessori in stile etnico hanno attirato l'attenzione dei visitatori mentre Anteprima d'Estate, l'edizione estiva del famoso Artigiano in Fiera, si concludeva il 2 giugno. Unendo tradizione e design moderno, questi articoli realizzati a mano hanno offerto uno sguardo sul fascino culturale e sulla vitalità creativa dell'artigianato cinese. (XINHUA/ITALPRESS) mec/sat/mca2 (Fonte video: Xinhua)