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Cina: Hainan, primo aereo a dazi zero supera dogana dopo aggiornamento della FTP
Un nuovissimo Airbus A321neo è diventato il primo aereo a beneficiare della politica a dazi zero del Porto di libero scambio di Hainan da quando, alla fine del 2025, sono state avviate le operazioni doganali speciali su tutta l'isola. L'aereo, preso in leasing dalla Hainan Airlines, dovrebbe consentire un risparmio di quasi 6 milioni di yuan in dazi durante il periodo di leasing, evidenziando i crescenti benefici derivanti dall'apertura di alto livello di Hainan. (XINHUA/ITALPRESS). mec/sat/mca2 (Fonte video: Xinhua)