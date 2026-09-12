HONG KONG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – I tre astronauti della Shenzhou-23, attualmente impegnati in una missione spaziale con equipaggio sulla stazione spaziale Tiangong, hanno tenuto una lezione in diretta dallo spazio per gli studenti di Hong Kong e Macao.

Il comandante della missione, Zhu Yangzhu, l’astronauta Zhang Zhiyuan e Li Jiaying, prima specialista del carico utile di Hong Kong, nota come Lai Ka-ying in cantonese, hanno tenuto una lezione di scienze.

L’evento è stato organizzato congiuntamente dai due governi delle regioni amministrative speciali e dalla China Manned Space Agency, con l’aula principale allestita presso lo Tsuen Wan Public Ho Chuen Yiu Memorial College di Hong Kong, la scuola frequentata da Lai.

160 studenti di Hong Kong e 50 studenti di Macao ha partecipato di persona all’evento principale, insieme a presidi, insegnanti, rappresentanti dei giovani e professionisti del settore tecnologico delle due città.

Il governo della HKSAR e quello della regione amministrativa speciale di Macao hanno inoltre organizzato la visione in diretta della lezione nei campus per insegnanti e studenti delle scuole primarie e secondarie all’interno dei rispettivi campus.

Durante la sessione, i tre astronauti hanno mostrato in tempo reale esperimenti scientifici nell’ambiente unico dello spazio e condiviso scorci della vita quotidiana a bordo della stazione spaziale. Hanno effettuato una serie di dimostrazioni scientifiche, tra cui la preparazione di una torta nella cucina spaziale, la strizzatura di un asciugamano bagnato e le attività di cura dell’orto spaziale.

Lai ha inoltre mostrato le procedure operative di MUSICO, un rilevatore di sorgenti puntuali di anidride carbonica e metano leggero, ad alta risoluzione e ad alta precisione, sviluppato sotto la guida della Hong Kong University of Science and Technology.

Nel corso della lezione, gli astronauti hanno risposto alle domande degli studenti sulla scienza spaziale e sulla vita degli astronauti in orbita.

John Lee, capo dell’esecutivo della HKSAR, ha chiesto a Lai se avesse ricevuto le lettere inviate dagli studenti. In risposta, Lai ha affermato di aver letto attentamente ogni singola lettera inviata da casa, impegnandosi a onorare la loro fiducia e a compiere ogni sforzo per portare a termine la sua missione in orbita. E ha aggiunto che il suo volo spaziale riflette il forte sostegno del Paese a Hong Kong.

Kong Chi Meng, direttore dell’Ufficio per l’istruzione e lo sviluppo della gioventù del governo di Macao, ha affermato che la conferenza non ha rappresentato soltanto una vivace lezione di educazione scientifica e tecnologica, ma anche un profondo insegnamento in termini di patriottismo, con i tre astronauti come modelli esemplari per gli studenti.

– Foto Xinhua –

(ITALPRESS).