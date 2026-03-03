Cina sollecita ritorno ai colloqui su questione nucleare iraniana

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina esorta un’immediata cessazione delle operazioni militari e un ritorno il prima possibile al dialogo e ai negoziati sulla questione nucleare iraniana, ha affermato martedì la portavoce del ministero cinese degli Esteri Mao Ning.

Il commento di Mao è stato formulato durante un regolare briefing con la stampa dopo che il direttore dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (AIEA) dell’ONU lunedì ha affermato che non vi sono prove che l’Iran abbia portato avanti un programma di armi nucleari “strutturato”.

(ITALPRESS)