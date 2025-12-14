Cina: snowboarder veterana Cai punta con passione a quinta Olimpiade invernale

La snowboarder veterana cinese Cai Xuetong ha conquistato una medaglia di bronzo alla Coppa del Mondo FIS di halfpipe 2025/2026 a Chongli. Dopo aver mancato il podio alle Olimpiadi invernali di casa di Pechino 2022, la figura di riferimento dello snowboard cinese ha vissuto alti e bassi nelle ultime stagioni. A 32 anni, continua a inseguire la sua passione, lottando con tenacia per partecipare alla sua quinta Olimpiade invernale a Milano-Cortina 2026. (XINHUA/ITALPRESS) mec/vbo/mca3 (Fonte video: Xinhua)