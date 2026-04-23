Cina: Shanxi, studenti internazionali alla scoperta del patrimonio storico

Degli studenti provenienti da Francia, Tunisia e Camerun hanno visitato Ruicheng, nello Shanxi, nell'ambito di un viaggio studio, facendo tappa negli antichi dipinti murali del Palazzo Yongle e in altri siti storici. Dai bozzetti tratti da opere d'arte secolari all'esplorazione delle comunità lungo il fiume Giallo, si sono potuti immergere nella cultura e nello sviluppo della Cina. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr/mca3 (Fonte video: Xinhua) 1