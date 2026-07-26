Di Veroli “Stagione lunga e faticosa, contento per l’argento”

HONG KONG (CINA) (ITALPRESS) - "Peccato, l'oro è sfumato per una sola stoccata ma sono molto contento, è stata una stagione lunga e impegnativa, soprattutto a livello fisico, e oggi è stata una grandissima giornata sin dal primo match. Ho faticato sempre, dal tabellone dei 64 sino alla finale, ma il fatto che siano stati match combattuti da' un valore ancora maggiore a questo argento". Così l'azzurro Davide Di Veroli commenta l'argento mondiale vinto nella spada a Hong Kong. "In finale ho affrontato un avversario in gamba, molto solido - aggiunge il 24enne romano delle Fiamme Oro, complimentandosi con lo svizzero Malcotti - Per quanto riguarda le rimonte nei precedenti assalti, sono state il frutto di un insieme di cose: un po' la grande voglia di vincere e un po' anche un briciolo di fortuna, che aiuta sempre". (ITALPRESS). mc/mca3