Cina, sei robot umanoidi al lavoro in un minimarket di Shanghai

Sei robot umanoidi AgiBot Genie G2 hanno svolto un turno di prova di 24 ore in un minimarket di Shanghai. I robot hanno accolto i clienti, servito cibo e bevande, rifornito gli scaffali e pulito i tavoli. Trasmessa in diretta online in un contesto commerciale reale, la prova ha dimostrato come l'intelligenza artificiale incarnata possa andare oltre le dimostrazioni in ambienti controllati ed entrare a far parte dei servizi quotidiani. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)