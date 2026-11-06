Home Video News esteri Cina, sei robot umanoidi al lavoro in un minimarket di Shanghai
Cina, sei robot umanoidi al lavoro in un minimarket di Shanghai
Sei robot umanoidi AgiBot Genie G2 hanno svolto un turno di prova di 24 ore in un minimarket di Shanghai. I robot hanno accolto i clienti, servito cibo e bevande, rifornito gli scaffali e pulito i tavoli. Trasmessa in diretta online in un contesto commerciale reale, la prova ha dimostrato come l'intelligenza artificiale incarnata possa andare oltre le dimostrazioni in ambienti controllati ed entrare a far parte dei servizi quotidiani. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)