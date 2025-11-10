Cina: segretaria generale IOMed, Hong Kong “capitale della mediazione” emergente

L'istituzione e i servizi dell'Organizzazione Internazionale per la Mediazione (IOMed) possono fare da ponte tra le differenze culturali nella risoluzione delle controversie, offrire nuove opzioni alle parti coinvolte, e trovare un equilibrio tra la composizione delle controversie e la conservazione dei rapporti, ha dichiarato recentemente la segretaria generale dell'organizzazione. (ITALPRESS/XINHUA) mec/lcr/azn (Fonte video: Xinhua)