Cina: scansioni rivelano la struttura nascosta di una corona della dinastia Ming

Una corona fatta di... carta? Le scansioni al micro-tomografo a raggi X hanno rivelato strati di carta sotto le piume di martin pescatore di questa corona a forma di fenice risalente alla dinastia Ming, anziché la struttura in filo di rame che ci si sarebbe aspettati. Ora i ricercatori stanno studiando come sia stata realizzata e lavorano per riprodurla. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)