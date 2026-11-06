Michelle Yeoh celebra lo storico debutto del wushu ai Giochi olimpici giovanili

In occasione dei Giochi olimpici giovanili del 2026, il membro del CIO e celebre attrice Michelle Yeoh ha espresso il proprio orgoglio per il debutto del wushu come disciplina ufficiale con assegnazione di medaglie. Assistendo alle gare di giovani atleti provenienti da tutto il mondo, Yeoh ha elogiato il crescente richiamo internazionale di questo sport e ha rivolto un semplice messaggio a chi desidera praticarlo: "Se vi interessa, dovete provarci". (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)