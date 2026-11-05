Home Video News Xinhua Thomas Bach elogia il debutto del wushu ai Giochi olimpici giovanili
Thomas Bach elogia il debutto del wushu ai Giochi olimpici giovanili
In occasione dei Giochi olimpici giovanili del 2026, il presidente onorario a vita del CIO Thomas Bach ha accolto con favore l'inclusione del wushu tra le discipline ufficiali con assegnazione di medaglie, elogiandone il crescente richiamo a livello internazionale. "È una vetrina sulla cultura cinese", ha dichiarato Bach, sottolineando come questo sport contribuisca a far conoscere le tradizioni cinesi al pubblico di tutto il mondo. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)