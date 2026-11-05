Thomas Bach elogia il debutto del wushu ai Giochi olimpici giovanili

In occasione dei Giochi olimpici giovanili del 2026, il presidente onorario a vita del CIO Thomas Bach ha accolto con favore l'inclusione del wushu tra le discipline ufficiali con assegnazione di medaglie, elogiandone il crescente richiamo a livello internazionale. "È una vetrina sulla cultura cinese", ha dichiarato Bach, sottolineando come questo sport contribuisca a far conoscere le tradizioni cinesi al pubblico di tutto il mondo. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)