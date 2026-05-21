Home Video News Xinhua Cina: “Rukang Home”, l’autolavaggio che offre lavoro ai giovani con disabilità
Cina: “Rukang Home”, l’autolavaggio che offre lavoro ai giovani con disabilità
A Zibo, nella provincia orientale cinese dello Shandong, c'è un'operosa squadra di lavoro. In questo speciale autolavaggio, dei giovani adulti con disabilità intellettive lavorano insieme per offrire a ogni auto una pulizia impeccabile. Servono centinaia di ore di pratica per padroneggiare queste mansioni e la loro dedizione viene premiata. Rukang Home offre non solo opportunità di lavoro, ma anche dignità, obiettivi e una comunità solidale in cui ciascuno può esprimere il proprio potenziale. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr/mca2 (Fonte video: Xinhua)