PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un robot pattuglia il parco del Tempio del Cielo a Pechino, capitale della Cina, il 6 agosto 2026. Quattordici parchi municipali di Pechino hanno recentemente introdotto una varietà di nuovi robot. Questi stanno ora svolgendo compiti come la pulizia, le ispezioni intelligenti, le visite guidate, il soccorso in acqua, la manutenzione del paesaggio e il monitoraggio ecologico, portando i servizi intelligenti nella vita quotidiana dei cittadini.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).