Cina: rispettiamo la scelta Usa sul termine da usare per l’IA

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina attribuisce importanza alla posizione degli Stati Uniti sulla terminologia da usare per l’intelligenza artificiale (IA) e rispetta la loro scelta. Lo ha dichiarato sabato un portavoce del ministero degli Esteri cinese.

Il portavoce rispondeva a una domanda sull’uso dell’espressione “superintelligenza”, anziché “intelligenza artificiale”, nel resoconto statunitense sui risultati della visita di Stato appena conclusa.

Durante la visita, i due presidenti hanno discusso approfonditamente di IA, ha detto il portavoce, aggiungendo che il suo sviluppo è un processo in corso.

“Le parti possono proseguire la comunicazione e approfondire lo scambio di opinioni per cercare un consenso alla luce dell’evoluzione di questo processo”, ha affermato.

(ITALPRESS).