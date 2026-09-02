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Cina, ripristinato l’accesso stradale al valico di Gyirong dopo la valanga
L'accesso stradale all'area centrale del valico di Gyirong, colpito da una colata di fango nella regione autonoma dello Xizang, nel sud-ovest della Cina, è stato sostanzialmente ripristinato alle ore 10 di questa mattina, dopo giorni di lavori ininterrotti per riparare il tratto danneggiato della strada statale G216. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)