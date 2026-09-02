Tg News – 2/9/2026

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Il sospettato bielorusso per l’attacco a Lipsia aveva il visto italiano - Von Der Leyen vede Rutte: “Ue e Nato uniti, pressione su Mosca” - Torino, Procura ricorre contro scarcerazione 42enne molestatore - Strage di Cutro, Cassazione conferma condanna a 20 anni per scafista - Legali Lavitola: “Sta bene e non ha segni di percosse” - La spesa sanitaria scende al 6,2% del Pil, Italia ultima nel G7 - Onu, riscaldamento globale su di 1,5° nei prossimi anni - Venezia 83 al via con George Clooney: “Usa guidati da incapaci” - Previsioni 3B meteo 3 Settembre azn