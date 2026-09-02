Cina, nuova vita per un’ex miniera di carbone nel Liaoning

Da "cicatrice della città" a "polmone verde" urbano. Un tempo esaurita e abbandonata, la miniera di carbone a cielo aperto di Haizhou, a Fuxin, nella provincia del Liaoning, è stata riqualificata attraverso un'opera di bonifica intelligente, supportata dalle tecnologie digitali. Oggi il parco minerario nazionale rappresenta un vivace simbolo locale della trasformazione ecologica e di un futuro sostenibile. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)