Cina: progressi nell’IA possono portare benefici in tutto il mondo

"Sono rimasto molto colpito dai progressi compiuti dalla Cina nell'intelligenza artificiale", ha dichiarato lo scienziato australiano esperto di IA Toby Walsh. Secondo Walsh, i rapidi progressi della Cina nel settore potrebbero ridurre i costi e consentire a un numero maggiore di persone di beneficiare dei progressi tecnologici. (XINHUA/ITALPRESS) mec/sat (Fonte video: Xinhua)