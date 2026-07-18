Home Video News Xinhua Cina: alla WAIC elogiato il ruolo nella governance globale dell’IA
Cina: alla WAIC elogiato il ruolo nella governance globale dell’IA
"La Cina non vuole detenere da sola la chiave dell'intelligenza artificiale. Vuole condividerla con il mondo". I partecipanti internazionali hanno elogiato gli sforzi della Cina per costruire un sistema giusto ed equo di governance globale dell'intelligenza artificiale durante la World AI Conference 2026 (WAIC) e la Riunione di alto livello sulla governance globale dell'IA, a Shanghai. (XINHUA/ITALPRESS) mec/sat (Fonte video: Xinhua)