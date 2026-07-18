Cina: mango da 4,16 kg vince il titolo di re nello Yunnan

Se le zucche giganti hanno le loro gare di peso, nello Yunnan, nella Cina sud-occidentale, tocca ai manghi giganti. Un frutto da 4,16 chilogrammi si è aggiudicato quest'anno il titolo di "Re del mango" in un concorso locale, organizzato nell'ambito di un'iniziativa che unisce frutta, giochi e cultura del territorio per incentivare il turismo. (XINHUA/ITALPRESS) mec/sat (Fonte video: Xinhua)