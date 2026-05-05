Home Video News Xinhua Cina: progetto nucleare Taipingling, completato primo carico di combustibile
Cina: progetto nucleare Taipingling, completato primo carico di combustibile
L'Unità 2 del progetto di energia nucleare Taipingling del China General Nuclear Power Group (CGN), nella provincia meridionale cinese del Guangdong, ha completato il suo primo carico di combustibile. Utilizzando la "Hualong One", una tecnologia di energia nucleare di terza generazione sviluppata a livello nazionale, l'unità è passata alla fase di messa in servizio dell'impianto nucleare. (XINHUA/ITALPRESS) mec/ads/mca2 (Fonte video: Xinhua)