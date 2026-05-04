Cina, sicurezza e fascino di Shanghai conquistano i turisti stranieri

Cina, sicurezza e fascino di Shanghai conquistano i turisti stranieri

Un grande senso di sicurezza sta lasciando un ricordo indelebile nei viaggiatori internazionali a Shanghai. Dalle strade animate ai locali aperti fino a tarda notte, i visitatori affermano di sentirsi a proprio agio mentre esplorano comodamente la città. Questa sicurezza quotidiana sta contribuendo ad alimentare la forte crescita del turismo in entrata a Shanghai e a incoraggiare sempre più viaggiatori internazionali a tornare. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr/mca2 (Fonte video: Xinhua)