Home Video News Xinhua Cina, giovani tecnici mantengono in funzione turbine eoliche nello Shanxi
Cina, giovani tecnici mantengono in funzione turbine eoliche nello Shanxi
Conosciamo questo gruppo di giovani tecnici delle turbine eoliche dello Shanxi, in Cina. Ogni giorno salgono a 80 metri di altezza per tenere accese le luci di oltre 200.000 famiglie del posto. Tra gelo estremo, caldo torrido e spazi ristretti, hanno trovato comunque il coraggio di eseguire il lavoro. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr/mca2 (Fonte video: Xinhua)