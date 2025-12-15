Home Video News Xinhua Cina progetta corridoi aerei più sicuri e intelligenti per uccelli migratori
Cina progetta corridoi aerei più sicuri e intelligenti per uccelli migratori
Con l'arrivo dell'inverno, stormi di uccelli migratori si spostano da nord a sud verso le loro aree di svernamento. La Cina si trova lungo quattro dei nove principali corridoi migratori a livello globale. La Cina sta compiendo sforzi per garantire la sicurezza degli uccelli. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr/mca1 (Fonte video: Xinhua)