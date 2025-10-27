PECHINO (CINA) (ITALPRESS/XINHUA) – I profitti delle principali
imprese industriali cinesi sono aumentati del 3,2% su base annua
nei primi nove mesi del 2025, secondo i dati ufficiali resi noti
lunedì.
Le imprese industriali con un fatturato annuo dell’attività
principale di almeno 20 milioni di yuan (circa 2,8 milioni di
dollari) hanno visto i loro profitti complessivi totalizzare 5,37
trilioni di yuan durante il periodo di nove mesi, secondo
l’Ufficio nazionale di statistica (NBS).
Nel mese di settembre, i profitti delle principali imprese
industriali hanno registrato una notevole ripresa, con un aumento
del 21,6% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente,
secondo l’NBS.
– Fonte foto: Xinhua –
(ITALPRESS).
Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]