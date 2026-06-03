Cina, produttori di veicoli elettrici puntano sull’IA come nuova frontiera

I produttori cinesi di veicoli elettrici hanno spostato la loro attenzione sulle capacità dell'IA, secondo Morgan Stanley. Ad esempio, BYD ha presentato il suo chip per la guida intelligente a 4 nanometri, sviluppato autonomamente, e ha promesso di investire oltre 100 miliardi di yuan in ricerca e sviluppo. (XINHUA/ITALPRESS) mec/sat/mca3 (Fonte video: Xinhua)