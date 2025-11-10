Home Video News Xinhua Cina: eseguito primo intervento cardiaco transfrontaliero al mondo con assistenza robotica
Cina: eseguito primo intervento cardiaco transfrontaliero al mondo con assistenza robotica
A migliaia di chilometri di distanza ma uniti dalla tecnologia: da Bordeaux, in Francia, un medico cinese ha controllato a distanza un sistema robotico situato a Xiamen, in Cina, completando il primo intervento cardiaco transfrontaliero al mondo con assistenza robotica. (ITALPRESS/XINHUA) mec/lcr/azn (Fonte video: Xinhua)