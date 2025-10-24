Home Video News Xinhua Cina: completata costruzione primo centro dati subacqueo alimentato a energia eolica
La Cina ha completato la costruzione del primo progetto di centro dati subacqueo (UDC) alimentato a energia eolica al mondo a Shanghai, nella Cina orientale, stabilendo un punto di riferimento in termini di sviluppo ecologico delle infrastrutture informatiche. (ITALPRESS/XINHUA) mec/lcr/azn (Fonte video: Xinhua)