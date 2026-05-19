Cina: da streaming ad artigianato, lavoro dà speranza a persone con disabilità

Alcuni vendono abiti attraverso dirette streaming in lingua dei segni, mentre altri cuciono delicati ombrelli in pizzo nei laboratori. Pur convivendo con una disabilità, non smettono mai di lottare per una vita migliore. Dal "non posso" al "posso", e dall'essere accuditi al mantenersi da soli, i loro percorsi mostrano il vero significato della resilienza. Un lavoro non porta solo un reddito: porta speranza, fiducia e dignità. Chiunque lavori duramente per costruirsi una vita migliore merita comprensione, rispetto e pari opportunità. (XINHUA/ITALPRESS) mec/sat/mca2 (Fonte video: Xinhua)